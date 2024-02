Investigadores de la Universidad de California encontraron que los mayas daban monos araña como un acto de diplomacia para fortalecer los lazos amistosos con pueblos vecinos. Este estudio refuerza la idea de que los mayas mantenían grandes redes comerciales y diplomáticas en Mesoamérica.

Hace mil 700 años una comitiva conformada por la élite del pueblo maya habría entregado un mono araña a sus pares de Teotihuacán, en el centro de México. La finalidad de este regalo habría sido estrechar los vínculos entre dos potencias mesoamericanas.

Los autores del estudio publicado en Proceedings of the Nacional Academy of Science (PNAS) comparan este regalo con la estrategia diplomática que llevó a cabo China durante la segunda mitad del siglo XX. En aquellas décadas, el gobierno chino regaló ejemplares de pandas a países como los Estados Unidos, para mejorar sus relaciones.

El mono araña regalado fue capturado en el sureste de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Los teotihuacanos sacrificaron el regalo en una significativa ceremonia.

“Este mono araña no solo proporciona el ejemplo más antiguo conocido de translocación y cautiverio de primates en Mesoamérica, sino que ayuda a datar modos incipientes de diplomacia interregional entre dos grandes potencias durante el período Clásico temprano en Mesoamérica: Teotihuacán y los mayas”, señalan los autores en el estudio.

Los científicos de la Universidad de California en Riverside emplearon múltiples técnicas para reconstruir la vida de esta mono araña que vivió en el siglo 4 d.C. Analizaron su ADN, emplearon datación por carbono-14 para conocer su edad y emplearon análisis químico para conocer su dieta.

Esta mono araña creció en el sureste de México y murió entre cinco y ocho años de edad, cuando fue enterrada en Teotihuacán.

El mono araña fue sacrificado en Teotihuacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Nawa Sugiyama, autor principal del estudio, encontró los restos del animal durante una excavación en Teotihuacán realizada en 2018. Tras el hallazgo, la primera duda fue qué hacía un mono araña en el altiplano mexicano, tan lejos de su lugar de origen en las costas y las selvas del sureste.

Un análisis de sus dientes reveló que vivió durante buena parte de su vida en un entorno húmedo y que se alimentaba de plantas y raíces, como los monos araña actuales. Tras ser capturada y llevada a Teotihuacán, su dieta cambió drásticamente y comenzó a asemejarse a la de los humanos, con una amplia ingesta de maíz y chile.

El hallazgo de esta mono araña fue hecho en la Plaza de las Columnas, uno de los sitios de Teotihuacán que más ha llamado la atención de los investigadores en los últimos años.

Con información de AFP