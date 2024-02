La novelista francesa Françoise Bourdin, autora de best sellers, entre ellos Un secreto inconfesable, falleció esta Navidad a los 70 años de edad.

La autora vendió más de 15 millones de ejemplares, publicó un libro por año y comenzó su carrera literaria a los 20 años, escritos muy bien recibidos por el público y muy mal por la crítica.

Su muerte la dio a conocer la editorial Editis, que envió un mensaje de condolencias a su familia a través de redes sociales.

En una reciente entrevista, la novelista dijo:

Me califican de discreta, pero no es cierto. Nunca he rechazado una entrevista, son los medios los que me han hecho el vacío