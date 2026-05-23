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González Iñárritu Desata Furor en Cineteca Chaputepec con Presentación del Libro Amores Perros

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El director celebró los 25 años de la película con una charla, firma de libros y material inédito del detrás de cámaras. Decenas de fans quedaron fuera por la alta asistencia.

El cineasta en la presentación del libro de "Amores Perros".

González Iñarritu en la presentación del libro "Amores Perros". Foto: Cuartoscuro

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Alejandro González Iñárritu presentó, la tarde de hoy sábado 23 de mayo de 2026, el libro “Amores Perros” en una charla junto a Wendy Guerra y Fernando Llanos, donde además se compartieron fragmentos del making-of de la película. 

La publicación conmemora el 25 aniversario de la cinta e integra fotogramas, materiales detrás de cámaras, notas manuscritas y documentos del proceso creativo de una de las películas más influyentes del cine mexicano contemporáneo. 

La presentación se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec, donde fans de la película y del director abarrotaron la sala, por lo que muchas personas se quedaron sin poder entrar. 

Iñarritu, con la escritora Wendy Guevara, en la presentación del libro. Foto: Cuartoscuro

"Sí cabemos"

Al ver la cantidad de personas que lo esperaba afuera, quienes gritaban a coro “sí cabemos, sí cabemos” el cineasta volvió sobre sus pasos, sacó su celular, y posó para tomar una foto con las decenas de sus fans de fondo, quienes levantaron la mano para saludarlo y vitorearlo. 

Antes de esta charla, el director protagonizó una exclusiva firma de libros, con unas decenas de personas, con quienes platicó, se sacó fotos, y, por supuesto, les firmó sus libros. 

A su llegada a la cineteca para la firma de libros, decenas de personas rodearon el vehículo en el que arribó, algunos aseguraron llevar hasta 11 horas esperando para entrar, sin conseguirlo. 

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