Murió Luz María Rojas, Productora Mexicana de Cine por Más de Cinco Décadas.

Luz María Rojas, productora y guinoista mexicana de cine durante más de medio siglo, falleció, informó en las primeras horas del sábado 10 de enero el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

En un comunicado, el CCC lamentó la muerte y destacó la trayectoria de Rojas en la industria cinematográfica nacional a lo largo de varias décadas, desde finales de la década de 1970.

"Lamentamos el fallecimiento de Luz María Rojas, productora mexicana con una carrera de más de cinco décadas en el cine. Su labor fue fundamental en la creación de obras destacadas en distintas etapas del cine nacional", publicó.

Su trayectoria da cuenta de su contribución a la historia del cine en México. ¡Buen camino! Un abrazo solidario a su familia, amistades y colegas

Llegó a colaborar con directores como Werner Herzog, figura central del nuevo cine alemán, además de Roberto Galvadón, Alejandro Jodorowsky, Robert Rodríguez, entre otros.

Lamentamos el fallecimiento de Luz María Rojas, productora con una trayectoria de más de 5 décadas.

Colaboró con: Raúl Ariaza, Roberto Gavaldón, @alejodorowsky Juan Carlos Valdivia, Issa López, Robert Rodríguez y Herzog.

La Cineteca Nacional igual expresó sus condolencias por el fallecimiento de la productora.

"La familia Cineteca lamenta el sensible fallecimiento de la productora mexicana Luz María Rojas. Nuestro sentir está con su familia y amigos", publicó en su cuenta oficial de X.

¿En qué películas trabajó Luz María Rojas?

Luz María Rojas trabajó en filmes destacados, tanto en el ámbito nacional, como en el plano internacional, como los siguientes:

Pedro Páramo (José Bolaños, 1977)

Christ and Demons in New Spain (Werner Herzog, 1999)

Cascabel (Raúl Araiza, 1977)

Cuando tejen las arañas (Roberto Gavaldón, 1979)

En La Trampa (1979)

Santa sangre (Alejandro Jodorowsky, 1989)

A fuego lento (1980)

Gringo mojado (1983)

Mexicano ¡Tú PUEDES! (1985)

Terror y Encajes Negros (1985)

Jonás y la ballena rosada (Juan Carlos Valdivia, 1995)

Casi divas (Issa López, 2008)

Desperado (1995)

Del crepúsculo al amanecer (1996)

Érase una vez en México (2003) de Robert Rodríguez

Según el CCC, Rojas fue nombrada titular de Conacite 2, una de las tres empresas productoras creadas por el Estado, en 1983.

Agradecimientos a la productora están en películas como La última luna de Sergio Muñoz Güemes (1990) y La divina providencia de María Rodríguez (1987).

