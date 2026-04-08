Murió Melchor Peredo: Esposa del Muralista le Dedica Emotivo Mensaje de Despedida

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se dio a conocer la muerte de Melchor Peredo García, uno de los últimos representantes del muralismo mexicano, quien falleció la madrugada de hoy a los 99 años en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde residía.

Mediante redes sociales, Lourdes Hernández Quiñones, pareja del muralista, informó de la muerte del artista nacido en la capital del país y lo despidió con un breve y emotivo mensaje.

“Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”, externó Hernández Quiñones.

¿Quién fue Melchor Peredo?

Melchor Peredo fue considerado uno de los últimos íconos del movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores después de la Revolución Mexicana.

Peredo fue alumno de los artistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, diseñó y dejó obras en Estados Unidos, Canadá, Francia y México, donde imprimió siempre una visión nacionalista, humanistas y democrática.

“Mi pintura es continuidad del muralismo mexicano en sus características nacionalistas, pero también humanistas, democráticas y si se quiere socialistas, aunque el socialismo sea solamente un elemento del corazón”, describió en febrero del 2018 en una entrevista.

Experto de la pintura al fresco, realizada -en muchas ocasiones- con una caña de bambú de más de diez metros o subido en un andamio en las alturas, Peredo creó en 2018 seis murales portátiles, donde plasmó el “fenómeno histórico y sociológico” que representó la llegada de los españoles a América.

En esas obras no solo humanizó a los personajes de lo ocurrido hace 500 años, sino que reivindicó a los principales protagonistas: Hernán Cortés, La Malinche y Moctezuma.

“La humanidad es una sola y eso es lo importante, todos somos parte de ella y al final de cuenta es un proceso formativo”, expresó el artista en esa ocasión.

En sus pinceladas, Melchor Peredo dejó atrás la figura de un Hernán Cortés decrépito dibujado durante décadas por artistas post revolucionarios mexicanos, acabó con el mito de un salvaje emperador indígena Moctezuma visto así desde la vieja Europa y enalteció la figura de la mujer indígena en La Malinche, considerada como traidora a la causa.

En su paso artístico, se evocan al menos 25 murales de su autoría, entre ellos seis en:

La Universidad de París XII, Francia.

En el Centro de estudiantes Hendrix, Clemson University Clemson, Carolina del Sur, EUA.

Cuatro paneles en Harton Theatre, Southern Arkansas University, Magnolia, en EUA.

A sus 99 años, Melchor Peredo García aún seguía dando batallas: en enero se quejó porque las autoridades fiscales mexicanas pretendían cobrarle una deuda de 32,000 pesos por murales de más de 200,000.

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Con información de N+ y EFE

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