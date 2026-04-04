Fundación Santander Aclara Convenio con INBAL Sobre Colección Gelman

La Fundación Santander aclaró qué pasará con la Colección Gelman Santander, cuyas obras se prevé que regresen a México en 2028, tras su exposición programada en España, como parte del "deseo de difundir internacionalmente" las obras que la conforman.

A través de un comunicado, puntualizó que cumplirá, en todo momento, con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, así como la Ley Aduanera, como parte del convenio en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Indicó que el convenio implica cinco años de trabajo conjunto con la actual administración. En dicho plazo, se establece un trabajo coordinado. Agrego que éste, de ninguna manera, contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico.

"Es un honor y una gran satisfacción para Fundación Banco Santander presentar con gran éxito la colección en el Museo de Arte Moderno de México antes de poder mostrarla en Santander este próximo otoño", expuso.

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Reitera que no se prevé cambio de propietario

Y añadió que "esperamos que posteriormente el público de otras latitudes pueda conocer también estas obras de uno de los periodos más importantes del arte moderno mexicano".

Finalmente, la Fundación Santander reiteró que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México, como ha sido explicitado en diversas ocasiones por las autoridades mexicanas, los coleccionistas y Fundación Banco Santander".

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