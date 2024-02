Selección Mexicana Femenil, con la Misión de Ganar a República Dominicana en la Copa Oro

Tras el empate a cero goles ante Argentina en su debut en la Copa Oro femenina de la Concacaf 2024, la selección mexicana afronta este viernes su segundo partido del certamen con la misión de sacar un resultado positivo ante República Dominicana, si es que quieren seguir con aspiraciones de clasificar a la segunda ronda.

Las dirigidas por Pedro López desaprovecharon la oportunidad de llevarse los tres puntos ante Argentina luego de que Rebeca Bernal fallara un penal, pero este viernes tienen otra buena oportunidad ante Dominicana que viene de ser goleada 0-5 ante las favoritas Estados Unidos.

El estratega López Ramos reconoció que el resultado ante Argentina no lo dejó contento, que estaba serio, pero su mente se volvió a 'aclarar' para el juego ante las dominicanas.

Ciertamente después del partido, el resultado no me tuvo nada contento. Jugamos para ganar. Sentimos que tenemos todo para ganar y no fue así. Estaba serio, pero como he dicho antes, en estos torneos los sentimientos están a flor de piel. Hay que saber manejarlo para centrar la mente para lo que es el siguiente reto. Tenemos que estar preparados para situaciones de todo tipo.