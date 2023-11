Robert Saleh, entrenador de los New York Jets, anunció este miércoles 29 de noviembre que su quarterback estelar, Aaron Rodgers, quien se rompió el tendón de Aquiles hace 79 días, recibió el alta médica para volver a los entrenamientos.

Aaron Rodgers, quien cumplirá 40 años el próximo sábado 2 de diciembre, se lesionó en su debut con los Jets en la tercera jugada del primer cuarto del partido que New York perdió por 16-22 ante los Buffalo Bills en la semana 1 de la temporada 2023 de la NFL.

El quarterback, campeón en el Super Bowl XLV con los Green Bay Packers, se sometió a una cirugía para reparar su lesión el 13 de septiembre y desde entonces intensificó su proceso de recuperación.

Mostró los progresos de su acelerada rehabilitación el 15 de octubre pasado, cuando se presentó sin muletas y con la movilidad suficiente para lanzar algunos pases en el campo del MetLife Stadium, hogar de los Jets, antes del juego de la semana seis en el que su equipo venció por 20-10 a Philadelphia Eagles.

A partir de ese día su presencia en los partidos en casa de su equipo fue frecuente. En cada aparición se le notó caminar con mejor libertad sin ayuda de ningún apoyo.

Este miércoles Robert Saleh elogió la tenacidad del veterano que jugó 18 temporadas en los Packers antes de firmar con New York para este año.

Saleh explicó que el primer paso es observar a Rodgers en una ventana de 21 días de prácticas en las que no será expuesto.

Noticia relacionada: Aaron Rodgers Usará a Detractores como Motivación para Volver a Jugar

Aaron no va a hacer nada que le ponga en peligro. Lo que hará en la práctica no es diferente de lo que haría en el campo de juego. No hay ningún riesgo adicional.