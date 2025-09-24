Alexis Vega del Toluca, Entre los Mejores 100 Jugadores del Mundo

El pasado 22 de septiembre la revista France Football otorgó el Balón de Oro 2025, el cual reconoce al mejor jugador del mundo durante la última temporada. Los grandes favoritos para ganarlo eran Lamine Yamal, del FC Barcelona, y Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, siendo este último quien se llevó el galardón. A la par de la ceremonia de premiación, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus siglas en francés), publicó su propio ranking de los mejores 100 futbolistas del mundo en el cual apareció un mexicano: Alexis Vega.

El listado publicado por el CIES tuvo grandes diferencias con respecto a la premiación del Balón de Oro, pues Dembélé se ubica hasta la séptima posición con una puntuación de 95.6, mientras que Lamine Yamal es quien lidera el ranking con una calificación perfecta de 100. En ese sentido, cabe señalar que el CIES utiliza un sistema estadístico propio que toma en cuenta siete factores para evaluar a los futbolistas:

Juego aéreo

Duelos defensivos a ras de césped

Construcción de juego (pases en propio terreno)

Orquestación de juego (pases en terreno rival)

Regates exitosos

Asistencias

Disparos a portería

¿En qué lugar quedó Alexis Vega entre los 100 mejores jugadores del mundo?

Alexis Vega, delantero del Toluca en la Liga MX, es el único futbolista mexicano que aparece en el listado del CIES de los mejores 100 jugadores del mundo. El seleccionado nacional aparece en el lugar 64 del ranking con una calificación de 89.9, superando a grandes estrellas del futbol mundial como Bukayo Saka, del Arsenal; Lautaro Martínez, del Inter y Arda Güller, del Real Madrid.

Además de Alexis Vega, hay otro futbolista de la Liga MX que logró entrar entre los 100 mejores del mundo de acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte. Se trata del español Sergio Canales, quien milita con los Rayados de Monterrey. El volante ofensivo aparece como el número cien del ranking con una nota de 88.7.

El CIES también tomó en cuenta la experiencia de los jugadores a lo largo de sus respectivos carreras, el nivel de las ligas en las que juegan y obtuvo sus estadísticas con base en los partidos que se jugaron desde el 22 de septiembre del 2024 hasta la misma fecha del 2025.

