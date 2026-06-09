Álvaro Arbeloa Deja de ser el Director Técnico del Real Madrid; ¿Quién Tomará su Lugar?

El Real Madrid y Álvaro Arbeloa llegaron a un acuerdo para poner fin a la etapa del español como entrenador del primer equipo merengue

Álvaro Arbeloa durante un partido como entrenador del Real MadridFoto: Getty Images
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