Álvaro Arbeloa Deja de ser el Director Técnico del Real Madrid; ¿Quién Tomará su Lugar?

El Real Madrid anunció de forma oficial la salida de Álvaro Arbeloa como director técnico del primer equipo, poniendo fin a una etapa que, además de haber sido breve en el banquillo principal, culmina con otra temporada merengue sin títulos. La noticia, que ya venía cobrando fuerza en los círculos cercanos a Chamartín, marca el inicio de una reestructuración total en el proyecto deportivo blanco.

A través de un comunicado emitido por la entidad merengue, se confirmó que el club y el estratega llegaron a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato. El Real Madrid no escatimó en elogios para despedir a uno de sus grandes referentes históricos como jugador.

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", se lee en el documento oficial.

Arbeloa, quien asumió las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso a media temporada, se marcha luego de haber dirigido 28 partidos oficiales, con marca de 18 triunfos, 2 empates y 8 derrotas.

El regreso de José Mourinho a la Casa Blanca

La incógnita sobre quién asumirá la enorme responsabilidad de banquillo madridista duró apenas unos instantes. Desde hace un par de días, el presidente del club, Florentino Pérez, disipó cualquier tipo de especulación y confirmó lo que ya era un secreto a voces: José Mourinho volverá a ser el entrenador del Real Madrid.

Florentino Pérez dijo, tras ganar las elecciones presidenciales del Real Madrid, que "estamos muy orgullosos de tener el mejor estadio del mundo, a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho".

Mourinho, quien ya dirigió al club entre 2010 y 2013 dejando una época de altísima competitividad y una Liga de los récords imborrable, vuelve con la misión de devolver la máxima exigencia táctica y el carácter ganador al vestuario.

La vuelta de 'The Special One' se vislumbra como el primer paso de un verano agitado para el equipo merengue, el cual parece tener amarrados un par de refuerzos, además de buscar la incorporación de Julián Álvarez, por quien mandaron una oferta inicial de 150 millones de euros.