América Gana la Concacaf W Champions Cup, Primer Título Internacional de su Historia

El América ganó la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf este sábado 23 de mayo al vencer 5-3 al Washington Spirit en la final, jugada en el estadio Hidalgo, en Pachuca.

En un partido de volteretas, las Águilas ganaron el primer título internacional de su historia con una brillante actuación de la delantera brasileña Geyse da Silva, que marcó dos goles y dio una asistencia.

Además del título, el América, dirigido por el español Ángel Villacampa, consiguió su boleto para la primera edición del Mundial de Clubes femenino, que se jugará en 2028.

¿Cómo fue el partido?

Las Águilas mexicanas tuvieron una cómoda ventaja de 2-0 en el primer tiempo con goles de Aylin Aviléz al minuto 22 y de Geyse al 27'.

Washington Spirit emprendió la reacción al 30' con el 2-1 que firmó la italiana Sofia Cantore, delantera ganadora de tres Ligas y tres Copas con Juventus de Turín.

La remontada de 3-2 se concretó después del descanso con un doblete de la marfileña Rosemonde Kouassi, al 46' y al 58'.

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El 3-3 de América fue obra de Geyse, al 61'.

La española Irene Guerrero entró de cambio al 60' y marcó el 4-3 al 79'.

La semana anterior, Geyse y Guerrero guiaron al América a la coronación del torneo Clausura 2026 de la liga mexicana.

Dos años atrás, la brasileña y la española ganaron juntas la Copa de Inglaterra con el Manchester United.

El 5-3 definitivo fue obra de Scarlett Camberos, a pase de Geyse al 90+6'.

A primera hora, en el partido por el tercer lugar, el Pachuca goleó 3-0 al Gotham estadounidense.

Las Tuzas ganaron con un doblete de la histórica delantera mexicana Charlyn Corral, a los minutos 12 y 38', y un gol de la brasileña Aline Gomes, al 84'.

El Gotham fue campeón de la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf, en 2025.

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Con información de AFP

ASJ