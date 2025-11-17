América Jugará la Final de la Liga MX Femenil ante Tigres

Este domingo el América eliminó al Guadalajara al vencerlas 2 goles por 0, resultado con el que pasa a la final de la Liga MX femenil ante Tigres.

Con esta será la cuarta final en la historia entre ambas escuadras.

El América avanzó a la final con un marcador global de 4-0, ya que en el partido de ida del jueves se impuso 2 goles a 0.

Los tantos del triunfo los anotaron Nicolette Hernández y la española Irene Guerrero.

En un partido que comenzó con varias llegadas sin concretar el gol, fue al minuto 33 cuando en una recuperación, Nicolette Hernández disparó con fuerza desde tres cuartos de cancha un balón que atacó mal la guardameta Celeste Espino y llegó a la red, moviendo el marcador 1-0.

En el segundo tiempo, las Águilas aprovecharon que las visitantes bajaron el ritmo para sellar su pase a la final con el segundo tanto, cortesía de Irene Guerrero, luego de otra equivocación de Espino, quien otorgó un rebote al disparo de Annie Karich, que la española mandó a la red.

América buscará en la final su tercer título, mientras que Tigres intentará levantar su séptimo campeonato.

Con información de EFE

