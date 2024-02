Luego de que la selección mexicana de futbol quedara fuera del Mundial de Qatar 2022 tras el partido de ayer con Arabia Saudita, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refirió que “como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina”.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que felicitó al conjunto mexicano porque “ayer jugaron muy bien, nos dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza”.

Para el presidente, lo que se debe hacer por respeto a la gente “es formar buenos futbolistas, crear escuelas y [que] se destinen recursos con ese propósito, pero eso corresponde al sector privado.

“También si nosotros tenemos que ayudar lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece”.

López Obrador pidió a las personas no sentirse mal, pues México es primer lugar en muchas otras cosas; como la cultura del país, señaló.

“No hay en el mundo, por ejemplo, un programa de reforestación como el de México, no hay en el mundo una obra como el Tren Maya, no hay en el mundo un plan para el bienestar de la gente como el que se aplica en México, no hay. Hay que verlo todo y hacia adelante, son procesos, se tiene que ir avanzando en todo, pero lleva tiempo”, expresó.

Ayer, la Selección Mexicana de futbol anotó dos goles al conjunto de Arabia Saudita, pero aun así quedó fuera del Mundial de Qatar 2022.

