Apollo Sports Capital se Convierte en el Nuevo Accionista Mayoritario del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid inicia una nueva etapa en su historia. El club colchonero anunció oficialmente que Apollo Sports Capital, división deportiva del fondo estadounidense Apollo, ha adquirido una participación mayoritaria en la entidad, convirtiéndose así en su nuevo accionista principal.

La operación representa un cambio significativo en la estructura del club, aunque Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo conservarán sus cargos como consejero delegado y presidente, respectivamente. Ambos continuarán como accionistas, garantizando la continuidad institucional y la identidad deportiva del Atlético.

El acuerdo también incluye la colaboración de los anteriores socios mayoritarios —Quantum Pacific Group, Ares Management y el Wanda Group—, quienes reducen su participación pero se mantienen como inversores minoritarios. Según el comunicado oficial, la entrada de Apollo busca reforzar la solidez financiera, competitividad deportiva y expansión internacional del club madrileño.

Entre los objetivos más destacados de esta alianza figura el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un ambicioso complejo de instalaciones deportivas y de entretenimiento que se construirá junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este proyecto pretende convertir la zona en un nuevo centro de referencia mundial para el deporte, la cultura y la actividad comunitaria.

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un socio que comparte nuestra visión y respeto por la historia del club. Apollo Sports Capital llega para sumar recursos, ambición y estabilidad a largo plazo”,

señaló Miguel Ángel Gil Marín, quien destacó la importancia de mantener la esencia del Atlético y la pasión de su afición como base de este nuevo capítulo.

La transacción aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, pero se prevé que se concrete durante el primer trimestre de 2026. Una vez completado el proceso, el grupo Apollo Sports Capital pasará a controlar la mayoría accionaria no solo del Atlético de Madrid, sino también de sus filiales Atlético de San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá).

Aunque no se han revelado las cifras económicas del acuerdo, fuentes cercanas al club aseguran que esta inversión marca una nueva era para el Atlético, combinando capital internacional con la dirección de siempre, en busca de un crecimiento sostenido dentro y fuera de la cancha.

