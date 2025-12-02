¿Cuándo y A Qué Hora Ver Athletic vs Real Madrid En Vivo? Partido de la Fecha 19 de LaLiga 2025

LaLiga de futbol de España está que arde en la cima. El Barcelona se adueñó del liderato, luego de vencer al Atlético de Madrid. Por ello es de vital importancia el partido Athletic de Bilbao vs Real Madrid, ya que el conjunto merengue no quiere rezagarse.

Este martes 2 de diciembre el Barcelona dio un golpe de autoridad en su casa, ya que empezó perdiendo el duelo ante el Atlético de Madrid pero luego le dio la voltereta al marcador y sacó una valiosa victoria.

Noticia relacionada: Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Quién Ganó el Partido de la Jornada 19 de LaLiga 2025?

Con el triunfo, el Barcelona llegó a 37 unidades y está adelante del Real Madrid, que suma 34 puntos. Por supuesto que los merengues no están conformes, luego de varias semanas en las que se mantuvieron en la cima.

El partido Athletic de Bilbao vs Real Madrid tiene bastante morbo, porque el equipo merengue lleva tres partidos sin saborear una victoria. Y lo que es peor, ha empatado con equipos de media tabla para abajo: Rayo Vallecano (0-0) Elche (2-2) y Girona (1-1).

Fue ante el Valencia, hace cuatro fechas, que el club merengue logró su triunfo más reciente. La goleada por 4-0 dejaba buenas sensaciones, pero luego llegaron tres empates en fila.

Los detractores del equipo madrileño hablan de una crisis, pero sobre todo ponen el dedo en la llaga al recordar que en las últimas cinco fechas hay una estadística que parece inclinar la balanza del arbitraje: El Real Madrid ha visto cómo le marcan tres penaltis a favor en las últimas cinco fechas de LaLiga 2025. En el mismo número de partidos, sus rivales han recibido 4 tarjetas rojas.

Pese a los penales y expulsiones a su favor, el Real Madrid sólo ha cosechado 9 de 15 puntos posibles. De ahí que haya dejado escapar el liderato general, cuando le llevaba ventaja al Barcelona.

Por su parte, el Athletic de Bilbao suma tres derrotas y dos triunfos en las últimas cinco fechas. Con 20 unidades, ocupa el sitio 8 de la clasificación general. A su encuentro con el Real Madrid llega luego de vencer 2-0 al Levante, uno de los coleros del torneo.

Video: Tercer Grado Deportivo | Real Madrid, ¿Es Un Mal Perdedor?

Athletic de Bilbao vs Real Madrid: Fecha y horario del partido de LaLiga 2025

El partido Athletic de Bilbao vs Real Madrid corresponde a la fecha 19 del futbol español y se adelantó porque ambos equipos jugarán en enero la Supercopa de España. El fin de semana se llevarán a cabo los duelos de la Jornada 15.

Así que el partido Athletic de Bilbao vs Real Madrid se jugará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Luego de este compromiso, el club merengue volverá a casa para recibir al Celta de Vigo, un equipo que suele ser un dolor de cabeza para los llamados equipos grandes. El duelo Real Madrid vs Celta de Vigo será el domingo 7 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

