Chivas vs Tigres: Fecha y Hora del Partido Pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX 2025

Motivadas por su reciente victoria en el Superclásico del futbol mexicano ante el América, las Chivas saldrán en busca de otra victoria importante ante los Tigres de la UANL, en partido pendiente de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado superó 2-1 al América el sábado anterior y recuperó la confianza, en un momento clave del torneo para sus aspiraciones de ascender en la tabla general. Apenas fue su segundo triunfo, por lo que llegó a 7 unidades y se ubicó en la casilla 12 de la clasificación.

Mejor posicionados están los Tigres norteños, que se ubican en el sitio 7 de la tabla, con 14 unidades que son producto de 4 victorias, 2 empates y una derrota. Sin embargo, los felinos no llegan tan animados al choque con el Guadalajara, ya que apenas empataron como locales (0-0) ante el León.

El partido Chivas vs Tigres contará con una ausencia notable, ya que se reportó que el delantero francés André Pierre-Gignac no estará presente en la alineación. El delantero de los norteños es baja debido a una lesión en el tobillo.

Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX 2025

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Chivas: Raúl Rangel, Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Tigres: Nahuél Guzmán, Javier Aquino, Romulo, Joaquim, Diego Lainez, Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera, Ángel Correa e Iván López.

Chivas vs Tigres: ¿Cuándo y a Qué Hora es el partido de Liga MX 2025?

El partido Chivas vs Tigres se jugará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron de Zapopan. La cita para que ruede el balón está pactada para las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

De ganar este duelo, las Chivas podrán subir un escalón en la tabla de posiciones y quedar arriba de Santos, que ocupa la casilla 11 por ahora.

Y si triunfan los Tigres, entonces ascenderán hasta el tercer sitio: si suman 17 unidades, desplazarán al América y al Toluca.

