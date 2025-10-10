América Confirma una Nueva Lesión en su Plantel, ¿De Quién Se Trata?

Las Águilas del América confirmaron una nueva lesión en su plantilla. Hace apenas unos días el equipo comandado por André Jardine dio a conocer que José Zúñiga se desgarró los isquiotibiales de la pierna derecha. Ahora, la Fecha FIFA de octubre los vuelve a golpear con una de sus grandes estrellas.

La Fecha FIFA obliga a que las ligas de futbol alrededor del mundo se detengan, esto para darle paso a la actividad de selecciones nacionales. Uno de los grandes riesgos que corren los clubes durante estos periodos es el de las lesiones, pues los futbolistas suelen lastimarse durante los partidos o entrenamientos, provocando que se pierdan actividad posterior con sus equipos.

Alejandro Zendejas es el lesionado

A través de un comunicado en redes, el Club América informó que Alejandro Zendejas " presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos". Además, el equipo azulcrema detalló que su futbolista no regresará a México de manera inmediata, sino que " permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación".

Esta última decisión hace pensar que la lesión de Zendejas no es grave, pero aún no se sabe con certeza el alcance de la misma. El atacante estadounidense se ha consagrado como una de las principales figuras con las que cuenta el actual plantel de las Águilas, siendo pieza clave en el esquema de André Jardine.

Los números de Alejandro Zendejas con el América

Alejandro Zendejas ha disputado los doce partidos que van del Torneo Apertura 2025 con el América. El atacante de 27 años de edad, registra 5 goles y 3 asistencias este certamen, en el cual las Águilas ocupan el segundo lugar de la tabla con 27 puntos.

El conjunto azulcrema se medirá a Cruz Azul en la Jornada 13 de la Liga MX.

