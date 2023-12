El gran año 2023 que Santiago Giménez tuvo con su equipo el Feyenoord de Países Bajos ha llamado la atención mundial y no solo se hablan cosas buenas de él, sino que está considerado entre los 100 mejores jugadores de todo el mundo.

La revista especializada 'Four Four Two', que se auto considera 'la revista de futbol más grande del mundo', colocó al Chaquito Giménez en la posición 62 de su ránking de los 100 mejores futbolistas del orbe en 2023.

En dicha lista, Giménez está por encima de jugadores de talla internacional como Gavi del Barcelona, Marquinhos, capitán del PSG o Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid.

Una máquina de hacer goles este año con el Feyenoord, Santiago Giménez ha irrumpido en la Eredivisie como un delantero muy completo. Fuerte, físico, prolífico, es cuestión de tiempo para que llegue el gran momento del mexicano.

Este año, entre otras cosas, el Bebote Giménez debutó en la UEFA Champions League haciendo dos goles, además se convirtió en el máximo goleador histórico de la Eredivisie en un año, superando a la súper estrella Luis Suárez. Hay que agregar que actualmente es el jugador mexicano más valioso.

¿Quiénes ocupan los primeros lugares del ranking?

De acuerdo con el ranking publicado por 'Four Four Two', el mejor jugador y quien ocupa el primer lugar es Erling Haaland, goleador del Manchester City, quien es seguido por Jude Bellingham del Real Madrid y en tercer lugar aparece Harry Kane del Bayern Munich.

Ranked! The 100 best football players in the world for 2023 💯



Featuring Treble winners, Ballon d'Or scoopers and everyone in between 👊https://t.co/Eg5PfLjQ9g — FourFourTwo (@FourFourTwo) December 21, 2023

El astro argentino del Inter de Miami, Lionel Messi, aparece en la posición seis, mientras que su acérrimo rival Cristiano Ronaldo no está en el listado.

Video. Santiago Giménez Renueva Contrato con Feynoord

Historias relacionadas

Con información de N+

SM