Con Emotivo Video Marc Gasol se Despide del Basquetbol Profesional

El pivot internacional español Marc Gasol anunció hoy 31 de enero de 2024 su retirada del basquetbol profesional, después de "un proceso largo y duro", con el deseo de centrarse en la presidencia del Bàsquet Girona y poderle dedicar más tiempo a su familia.

Con 39 años recién cumplidos y tras 20 temporadas en activo, el jugador catalán, ganador de un anillo de la NBA y doble campeón mundial con España, comunicó su decisión en una rueda de prensa en el Cinema Texas de Barcelona, adonde asistieron numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de invitados y familiares.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Marc Gasol se despidió de sus seguidores.

Cabe recordar que un día antes el basquetbolista subió un video en el que cuestionaba “y ahora qué” debido a su inminente salida, pues lo único que aseguró en su momento es que “no iniciaré la temporada”.

En el video publicado este miércoles, Gasol se limitó a escribir: “Final de un capítulo. Gracias”.

En un acto informal conducido por Manel Vidal y Magí Garcia, los guionistas del vídeo de despedida, y el copresentador del podcast de NBA 'Can't Play Kanter, Marc Molina, Marc Gasol estuvo acompañado de sus padres, Agustí y Marisa, su hermano Adrià, su esposa Cristina Blesa y sus hijos. También estuvo presente su excompañero Juan Carlos Navarro.

Gasol afirmó que "si hubiera seguido jugando habría sido por las razones equivocadas" y que este es "el momento correcto" de dejarlo. "Estamos en proceso de coger volumen", bromeó, antes de subrayar: "Es el momento de dar un paso al lado, de ver y disfrutar, y transmitir lo mucho que me ha dado el baloncesto".

No cambiaría ni un segundo de lo que ha pasado en estos 20 años, los errores tampoco. No me queda ninguna espina clavada. Me siento muy afortunado