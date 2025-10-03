Oficial: Esta es la Convocatoria de la Selección Mexicana Para los Amistosos en Octubre

Se dio a conocer la lista oficial de jugadores convocados a la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre. El entrenador del conjunto tricolor, Javier Aguirre, presentó la convocatoria para los compromisos ante Colombia y Ecuador, con un par de ausencias importantes debido a temas de lesión.

Como ya se había anunciado, una de las bajas más sensibles de este llamado es la de Rodrigo Huescas. El lateral derecho sufrió una lesión muy fuerte en la rodilla derecha, misma que no sólo lo priva de asistir a los cotejos de octubre, sino que lo deja fuera por el resto de la temporada 2025/26 y pone en serio riesgo su posible participación en el Mundial del próximo año.

La lista de convocados de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de octubre

Estos son los 25 jugadores convocados por Javier Aguirre para los partidos ante Colombia y Ecuador, los cuales se jugarán en Dallas y Guadalajara respectivamente.

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Kevin Álvarez (América), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Jesús Gallardo (Toluca), Ramón Juárez (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul) y Johan Vásquez (Genoa).

Mediocampistas: Alexis Gutiérrez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca) y Erick Sánchez (América).

Delanteros: Germán Berterame (Rayados), Santiago Gimenez (AC Milan), César Huerta (Anderlecht), Diego Lainez (Tigres), Hirving Lozano (San Diego FC), Julián Quiñones (Al Qadsiah) y Alexis Vega (Toluca).

Además de Rodrigo Huescas, Raúl Jiménez y Edson Álvarez son las grandes ausencias en esta convocatoria.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

México se medirá, en partidos amistosos, a Colombia y Ecuador, dos selecciones sudamericanas que ya están clasificadas para el Mundial 2026. El partido contra los cafetaleros se jugará en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, el próximo sábado 11 de octubre. El compromiso ante el combinado ecuatoriano se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, el martes 14 de octubre.

