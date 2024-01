Athletic Bilbao Elimina al Barcelona en Tiempos Extra de la Copa del Rey

El Athletic Club de Bilbao consiguió encadenar cinco semifinales consecutivas en la Copa del Rey por segunda vez en su historia, luego de su victoria por 4-2 ante el Barcelona en los cuartos de final del torneo que se disputaron en el estadio San Mamés.

La única ocasión en la que el conjunto bilbaíno había conseguido este hito fue entre las temporadas 1928-29 y 1932-33. Cayó en la primera de ellas y pasó a la final y ganó además el título en las cuatro restantes.

En la actualidad, el Athletic es el único equipo que se ha clasificado para las cinco semifinales desde el cambio de formato en la temporada 2019-2020 con eliminatorias a partido único hasta cuartos.

En las cuatro ediciones anteriores solo el Barça, que las jugó en dos ocasiones, había repetido en la última ronda previa a la final que disputaron una vez Real Sociedad, que volverá a jugarlas en esta edición, Mirandés, Granada, Levante, Sevilla, Betis, Valencia, Rayo Vallecano, Real Madrid y Osasuna.

Para llegar a estas cinco semifinales el conjunto bilbaíno ha encadenado 21 eliminatorias directas superadas, ocho de ellas ante rivales de Primera División.

Otros cuatro cruces directos superados entre 2004 y 2006 hacen que el Athletic acumule más de 20 años sin quedar fuera de la competición en la eliminatoria a partido único.

En las cuatro campañas precedentes los rojiblancos dejaron fuera en cuartos de final, sucesivamente, a Barcelona, Betis, Real Madrid y Valencia.

Xavi se va "decepcionado, pero orgulloso"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confesó después de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey, tras perder en la prórroga frente al Athletic Club (4-2), que se va de San Mamés "decepcionado" por perder la opción de ganar un título, pero también "orgulloso" de sus jugadores, especialmente de los más jóvenes.

Estamos orgullosos de cómo han competido estos jugadores ante un señor equipo y un señor entrenador como Ernesto Valverde, pero también decepcionados por el resultado no haber competido mejor. Tenemos una plantilla corta y muy joven y creo que es el inicio de algo importante, esté yo o no de entrenador. Creo que este Barça tiene futuro

Xavi asumió, por otro lado, que "si al final de temporada no estamos al nivel de competitividad" esperado "lo normal es que me tenga que marchar, como todos los entrenadores". Y remarcó lo siguiente:

Sé donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy hemos competido ante un gran Athletic

Xaxi añadió que "cuando no ganas, el entrenador queda señalado", antes de insistir que "hay un proyecto muy bueno" en el club azulgrana.

Iñaki Williams logró el gol de la victoria

El delantero hispano-ghanés Iñaki Williams gritó al final del partido en el que el Athletic se clasificó para la semifinales de la Copa del Rey al derrotar al Barcelona: "he llegado para algo".

Y es que Iñaki Williams llegó este mismo miércoles de la Copa de África, donde quedó eliminada su selección Ghana.

"He llegado, he llegado para algo, he llegado para algo", decía Iñaki en un video colgado en la red social X por el club rojiblanco.

Williams llegó tras un viaje de 6 mil kilómetros desde Abidjan, la capital de Costa de Marfil, desde donde se desplazó en avión a Bilbao vía París para llegar al aeropuerto de la capital vizcaína.

El mayor de los Williams no fue titular, pero entró en el minuto 59 y fue el autor del gol que desequilibró definitivamente el encuentro en el descuento de la primera mitad de prórroga, en el minuto 106.

Fue el 3-2 del 4-2 que cerró en el minuto 121 su hermano Nico, que compartió con Iñaki una alegría similar.

