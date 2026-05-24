¿Quiénes y Dónde Juegan Final del Clausura 2026? Posibles Alineaciones de Pumas vs Cruz Azul Hoy
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Los mejores equipos de la temporada se vuelven a enfrentar en el duelo definitivo para conocer al campeón del torneo de Clausura de la Liga MX 2026; conoce quiénes serán los protagonistas de la final
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Luego del empate en el partido de ida, llega el duelo definitivo de Pumas vs Cruz Azul hoy 24 de mayo 2026 y 22 personajes definirán quién es el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX. En N+ te decimos cuáles son las posibles alineaciones de la final y dónde se jugará.
Pero antes, te recordamos que puedes consultar a qué hora y dónde ver la final de vuelta, así como si pasará gratis por tv o streaming.
¿Cuáles son las posibles alineaciones de Pumas vs Cruz Azul hoy?
Hasta el momento, la Dirección Técnica de cada equipo
Pumas
- Keylor Navas
- Rubén Duarte
- Nathan Silva
- Álvaro Angulo
- Rodrigo López
- Adalberto Carrasquilla
- Uriel Antuna
- Jordan Carrillo
- Pedro Vite
- Juninho
- Robert Morales
Cruz Azul
- Osinachi Ebere
- Kevin Mier
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Amaury García
- Agustín Palavecino
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Carlos Rodríguez
- Carlos Rotondi
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¿Dónde se juega la final del Clausura 2026 de la Liga MX?
El partido de vuelta de la Final de la Liga MX 2026 entre Pumas y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de CU en la CDMX.
Debido a que el juego de ida terminó empatado 0-0, el equipo que anote más goles este domingo se quedará con el título del futbol mexicano y, en caso de que continúe el empate en los 90 minutos de tiempo regular, se jugaría la prórroga. De mantenerse la igualdad, el ganador se definiría en tanda de penaltis.
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