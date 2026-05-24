¿Quiénes y Dónde Juegan Final del Clausura 2026? Posibles Alineaciones de Pumas vs Cruz Azul Hoy

Luego del empate en el partido de ida, llega el duelo definitivo de Pumas vs Cruz Azul hoy 24 de mayo 2026 y 22 personajes definirán quién es el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX. En N+ te decimos cuáles son las posibles alineaciones de la final y dónde se jugará.

Pero antes, te recordamos que puedes consultar a qué hora y dónde ver la final de vuelta, así como si pasará gratis por tv o streaming.

Video: Desde el Aire: Así se Ve el Estadio para el Partido de Pumas VS Cruz Azul Rumbo a la Final

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Pumas vs Cruz Azul hoy?

Hasta el momento, la Dirección Técnica de cada equipo

Pumas

Keylor Navas

Rubén Duarte

Nathan Silva

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Adalberto Carrasquilla

Uriel Antuna

Jordan Carrillo

Pedro Vite

Juninho

Robert Morales

Cruz Azul

Osinachi Ebere

Kevin Mier

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Amaury García

Agustín Palavecino

Jeremy Márquez

José Paradela

Carlos Rodríguez

Carlos Rotondi

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¿Dónde se juega la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX 2026 entre Pumas y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de CU en la CDMX.

Debido a que el juego de ida terminó empatado 0-0, el equipo que anote más goles este domingo se quedará con el título del futbol mexicano y, en caso de que continúe el empate en los 90 minutos de tiempo regular, se jugaría la prórroga. De mantenerse la igualdad, el ganador se definiría en tanda de penaltis.

Video: Pumas vs Cruz Azul: ¿A Qué Hora y Dónde Ver en Vivo la Final de Vuelta de la Liga MX?

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