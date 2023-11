Cuatro tenistas mexicanos y uno guatemalteco fueron suspendidos, algunos de ellos de por vida, por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) debido a amaños en este deporte.

Según explicó este jueves la ITIA, los cinco jugadores no pudieron defenderse de las acusaciones que pesaban sobre ellos y cumplirán la suspensión desde el pasado 30 de septiembre.

El mexicano Alberto Rojas Maldonado, que llegó a ser el 992 del ranking ATP en 2015, rompió las reglas de apuestas en 92 ocasiones, siendo la segunda persona que más ofensas ha cometido en la historia; recibió una sanción de por vida y una multa de 250 mil dólares.

