Diagnostican Cáncer a Jugador Campeón de la NBA, ¿Cuál es su Estado de Salud?

La temporada anterior de la NBA finalizó con el campeonato del Oklahoma City Thunder, franquicia que obtuvo el primer título de su historia. La estrategia a nivel gerencial del equipo ha consistido en hacerse de múltiples selecciones del Draft, las cuales han sabido canjear por jugadores de primer nivel y grandes basquetbolista que cumplen un rol importante dentro de la rotación. Uno de ellos es el serbio Nikola Topic, quien fue parte de ese plantel campeón en junio de este año.

Con apenas 20 años de edad, Nikola Topic ya tiene un anillo de campeón en la NBA, pero su carrera podría dar un giro inesperado, ya que este jueves 30 de octubre se dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer testicular. El gerente general del Thunder, Sam Presti, informó a los medios de comunicación esta noticia y aseguró que el jugador ya se encuentra bajo tratamiento médico.

¿Cuál es el estado de salud de Nikola Topic?

De acuerdo con lo dicho por Sam Presti, los "médicos se mostraron extremadamente positivos". En ese mismo sentido, el gerente general de la franquicia de Oklahoma, mencionó que Nikola Topic ya se encuentra en quimioterapia. "Él no quería que esta información fuese pública hasta que no comenzase con el tratamiento, el cual ya empezó", puntualizó.

En cuanto a su posible regreso a la duela, Presti mencionó que está la esperanza de que Nikola Topic vuelva a jugar al baloncesto, aunque apuntó que la prioridad no es dar un tiempo estimado para su retorno a la actividad deportiva. " Esto es lo que tiene delante ahora mismo. Es un chico realmente especial, creo que todos sus compañeros te lo dirán".

