Diego Maradona Cumpliría Hoy 65 años: El Eterno 10 Sigue Vivo en la Memoria del Futbol

Un 30 de octubre, pero de 1960, nació Diego Armando Maradona. Hoy, el mundo del futbol lo recuerda con nostalgia en lo que habría sido su cumpleaños número 65. Desde Argentina hasta México, su nombre sigue siendo sinónimo de talento, rebeldía y pasión.

Nacido en Villa Fiorito, uno de los barrios más humildes del Gran Buenos Aires, Maradona convirtió sus carencias en motor y su talento en bandera. Con una pelota a los pies, el “Pelusa” desafió al destino y escribió una historia que trascendió el deporte para volverse mito popular.

Su momento más glorioso ocurrió en México 1986, cuando el Estadio Azteca fue testigo de dos de los goles más recordados de todos los tiempos: “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, una obra maestra que lo inmortalizó como el mejor. Esa tarde, Maradona no solo venció a Inglaterra, también unió a un país.

Este año, el homenaje llega en una forma distinta pero igual de simbólica. El Banco Central de la República Argentina presentó una moneda de plata conmemorativa rumbo al Mundial 2026, en honor a aquel “Gol del Siglo”. La pieza, grabada con la figura del 10, refleja cómo el paso del tiempo no ha podido borrar su influencia ni su conexión con el pueblo.

Donde quieras que estés, siempre te recordaremos 🙌



¡Feliz cumple, #Diego! 🇦🇷 💙🤍💙 ♾ pic.twitter.com/M8kj78DtSQ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2025

Desde su fallecimiento en noviembre de 2020, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un ritual colectivo. Los murales, las canciones, las camisetas y ahora una moneda, son apenas fragmentos de un legado que sigue creciendo con los años.

En Tepito, donde nació la camiseta azul improvisada que vistió en el 86, y en cada cancha donde aún resuena su nombre, Maradona sigue presente. A 65 años de su nacimiento, Diego Armando Maradona sigue gambeteando en la memoria del mundo.

