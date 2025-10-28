Dodgers vs Blue Jays Hoy: ¿A Qué Hora Ver el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

Con la balanza ligeramente inclinada hacia el lado de los Dodgers, este martes 28 de octubre se llevará a cabo el cuarto juego de la Serie Mundial 2025. Los angelinos quieren dar otro paso firme hacia el bicampeonato de la Major League Baseball (MLB), pero los Blue Jays y el mexicano Alejandro Kirk tienen sólidos argumentos para impedirlo.

Luego de un partidazo que se alargó hasta la entrada 18 y se decidió con un jonrón de Freddie Freeman para dejar el marcador en 6 carreras contra 5 a favor de los Dodgers.

Así que el equipo de Los Ángeles ya se puso arriba por 2-1 en la serie al mejor en siete duelos. De ganar este martes 28 de octubre, estará a un pasito de convertirse en bicampeón de la MLB.

Pero los Azulejos, equipo en el que milita el catcher mexicano Alejandro Kirk, tiene argumentos sólidos para responder. Además, Kirk desea seguir haciendo historia en las Grandes Ligas.

Ayer, en el tercer partido, Alejandro Kirk igualó la marca de más cuadrangulares conectados por un cátcher en una postemporada.

Kirk, nacido en Tijuana, ahora comparte récord junto con Cal Raleigh y Sandy Alomar Jr., con cinco jonrones. El mexicano ahora tiene oportunidad de superar esta marca.

¿A qué hora comienza el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

Este martes 28 de octubre se llevará a cabo el partido Dodgers vs Blue Jays. Se trata del juego 4 de la Serie Mundial 2025 y comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Dodger Stadium, en Los Ángeles, California.

Hay que mencionar que el juego 5 también tendrá como escenario el Dodger Stadium, el miércoles 29 de octubre. Si la Serie Mundial aún no está decidida, las hostilidades se trasladarán a Toronto, Canadá, para los partidos 6 y 7 (viernes y sábado).

