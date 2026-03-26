El Atleta Mexicano Erick Portillo Habla en Entrevista Exclusiva para N+

Después de 27 años sin medallas para México en un Mundial de atletismo, el sábado pasado, Erick Portillo ganó plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Torun, Polonia.

Erick saltó 2 metros 30 de altura en su último intento, lo que lo hace el subcampeón del mundo en salto de altura.

Tiene 25 años, es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, y platicó en entrevista exclusiva con Enrique Acevedo para En Punto, sobre este logro, su entrenamiento y lo que sigue para él.

El atleta expresa su alegría por este logro en Polonia:

“La verdad estoy muy feliz, es demasiada felicidad hasta el día de hoy que siento por haber logrado esto”

A pregunta expresa de Enrique Acevedo sobre ¿Qué hay detrás de esa medalla de plata? Erick contestó:

“Hay mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, como dices, mucha dedicación y pues no llamaría sacrificio porque es algo que yo hago por gusto, es algo que estoy dispuesto a hacer pues justo para lograr mis sueños. Y pues mucho esfuerzo y mucho trabajo de mi entrenador, mío y de todo mi equipo multidisciplinario”

Video: Erick Portillo en Entrevista Exclusiva para En Punto con Enrique Acevedo

Además de la técnica, el entrenamiento físico, el salto de varilla, lo que visualiza para lograr lo que quiere hacer y lo que espera de cada competencia, Erick explica qué tan importante ha sido ese componente mental en su entrenamiento.

“Siento que personalmente es lo que me ayuda todavía aún más a saltar. Es algo que a mí me encanta hacer, visualizarme un día antes, una semana antes, todos los días en las noches me visualizo, cierro los ojos, me visualizo saltando en la competencia. También justo cuando estoy saltando entre cada salto, no me gusta ver a los otros competidores, sino que me acuesto, me pongo una playera o algo para no estar viendo y justo visualizarme”

“Hay una frase que me encanta también, que por más fuerte que sean mis piernas, es mi mente lo que me convierte en un campeón, entonces, para mí es 50% la cabeza, 50% el cuerpo”, agregó.

Además, habló de su técnica y la flexibilidad al realizar el salto de varilla, algo que no es común en personas que son muy altas.

“Justo es algo que me gusta reconocerme, siento que sí, como te comentaba ahorita y como comentas, las personas que son todavía un poquito más altas que yo, les cuesta trabajo hacer ese tipo de arco arriba de la varilla y a mí se me facilita. Muchas veces me duele la espalda, pero, sí, es una fortaleza mía”

¿Qué sigue para Erick Portillo?

Y sobre lo que sigue para Erick Portillo, subcampeón del mundo en salto de altura, detalló:

"Ahorita gracias a Dios tenemos por delante toda la Diamond League, es una Liga de Diamante de Atletismo que yo creo que es lo siguiente a lo que aspiramos todos los atletas en el atletismo a competir. Es una serie de competencias muy importantes, después de esto se vienen Juegos Centroamericanos y con el favor de Dios también el Ultimate Championship, es un mundial a donde si a este nomás íbamos los 12 mejores del mundo, a este solo vamos los 8 mejores del mundo”

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Con información de N+

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