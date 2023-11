El Bromley FC, equipo de la National League (Quinta división inglesa), contratará a un entrenador de tácticas a través del videojuego Football Manager 2024.

Las personas que deseen presentarse a esta oferta de trabajo solo necesitarán haber ganado el logro "Champions", que consiste en alzarse con el título de cualquier liga doméstica, en Xbox u ordenador. Después tendrán que acompañar la captura del logro con un video de un minuto en el que expliquen por qué quieren unirse al club y por qué merecen el puesto.

El afortunado que se haga con el trabajo tendrá la tarea de "analizar, evaluar y revisar el primer equipo, las actuaciones como grupo e individual de los jugadores y dar análisis de resultados, tanto al primer entrenador como al jefe de análisis".

We are delighted to be hiring a Tactician via @FootballManager 2024

To apply:

Complete the FM24 achievement 'Championes'

Submit a 1-minute application video

Applications close on Dec 4th

