Ulises Dávila, Exseleccionado Mexicano, Se Declara Culpable en Australia Por Amaño de Partidos

Ulises Dávila, exseleccionado mexicano Sub-20 y en su momento considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano, se ha declarado el culpable por amaño de partidos en Australia. Dávila, de 33 años de edad, jugaba para el Macarthur FC de la A-League donde ademas era el capitán del equipo.

Este jueves, Ulises Dávila se declaró culpable de ser el líder de una trama de apuestas que lo involucraba a él y a dos compañeros de los Macarthur Bulls, quienes se ganaron deliberadamente tarjetas amarillas para asegurar el resultado de las apuestas. De acuerdo con la agencia de noticias AP, las ganancias derivadas del amaño de partidos ascendían a 200 mil dólares australianos (alrededor de 132 mil dólares), de los cuales Dávila le pago a Clayton Lewis y Kearyn Baccus, 10 mil dólares australianos a cada uno.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Juega México vs Argentina Sub-20? Fecha y Horario del Partido de Cuartos de Final

Como consecuencia de las investigaciones en su contra, los tres futbolistas involucrados perdieron sus contratos profesionales con Macarthur FC.

Los cargos se relacionaron con seis partidos de la máxima categoría del fútbol australiano entre las temporadas 2023 y 2024. Además de declararse culpable, otros ocho cargos en su contra, entre los que se encontraba el de dirigir y participar en un grupo criminal, fueron retirados por la Fiscalía del Downing Centre Local Court en Australia.

Se espera que Ulises Dávila reciba sentencia el próximo 19 de diciembre.

Video: "Lo Único que Queda, Es Prender la Veladora": Marion Reimers sobre la Selección Mexicana

Ulises Dávila, otra promesa mexicana que no pudo ser

Ulises Dávila fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 que jugó el Mundial de 2011, fue una de las grandes promesas del futbol mexicano en aquellos tiempos. Su talento lo llevó a ser fichado por el Chelsea ese mismo año, pero nunca pudo debutar con el cuadro londinense. Aún así jugó en España, Países Bajos, Portugal y México, antes de irse a Australia, donde finalmente fue suspendido por el tema de amaño de partidos.

Con información de AP.

Noticias recomendadas: