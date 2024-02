La legendaria tenista Martina Navratilova anunció el lunes que se le ha diagnosticado cáncer mamario y de garganta. En un comunicado difundido por su representante, la ganadora de 18 títulos de individuales en Grand Slam aseveró que su pronóstico es bueno.

Navratilova, integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional, añadió que comenzará su tratamiento este mes.

"Este doble golpe es grave, pero se puede corregir, y espero un resultado favorable", declaró la exdeportista de 66 años. Y también señaló que luchará con todas sus fuerzas el duelo más importante de su vida:

Todo va a ser difícil por un tiempo, pero pelearé con todo lo que tengo

Navratilova explicó que había notado la inflamación de un ganglio linfático en su cuello cuando asistía a las Finales de la WTA, último torneo de la temporada, realizado en noviembre en Fort Worth, Texas.

Una biopsia mostró un cáncer de garganta en una etapa temprana. Mientras Navratilova se sometía a los análisis en la garganta, se le detectó el cáncer mamario, no relacionado con el otro.

"No es necesario decirlo, pero mi teléfono y Twitter explotaron y entonces lo diré de nuevo gracias por todo su apoyo y no he terminado", publicó en su cuenta de Twitter el lunes.

En 2010, se había diagnosticado a Navratilova una forma no invasiva de cáncer mamario. La extenista se sometió entonces a una extirpación del tumor.

Coleccionista de títulos y trofeos

Navratilova, nacida en Checoslovaquia y naturalizada estadounidense, ganó 59 títulos del Grand Slam en total, incluidos 31 en dobles femeninos y 10 en mixtos. Su último cetro llegó ante el estadounidense Bob Bryan en el U.S. Open de 2006, cuando Navratilova estaba a un mes de cumplir 50 años.

Su retiro original se anunció en 1994, luego de conquistar 167 campeonatos individuales y de permanecer 331 semanas como primera del ranking de la WTA. Regresó a la gira para jugar dobles en 2000 y compitió ocasionalmente también en individuales a partir de aquel año.

Navratilova ingresó al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2000. Ha trabajado como analista de TV en los años recientes.

El comunicado emitido el lunes menciona que Navratilova no será parte regular de la cobertura del Abierto de Australia por parte del Tennis Channel, a finales de este mes, pero "espera ser capaz de unirse ocasionalmente" por medio de videoconferencias.

Con información de AP

RGC