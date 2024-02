Familia Niega que Pelé Esté en Riesgo de Muerte

Kely y Flavia Nascimento, hijas de Pelé, dijeron que el exfutbolista no se encuentra en riesgo de muerte, luego de que se publicara que el tratamiento contra el cáncer no había funcionado y estaba recibiendo cuidados paliativos.

Pelé está en tratamiento por una infección respiratoria agravada por el COVID-19 y por un tratamiento de quimioterapia. Esperan que deje el Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo, y se recupere completamente.

El sábado 3 de diciembre, se indicó que Pelé está respondiendo positivamente al tratamiento por la infección y su salud no ha empeorado en las últimas 24 horas.

Kely Nascimento, quien vive en Estados Unidos, dijo a la televisora local brasileña, TV Globo:

Está enfermo, es muy viejo. Pero en este momento, está ahí debido a la infección pulmonar. Una vez que se sienta mejor, regresará a casa (…) No está diciendo adiós

A Edson Arantes do Nascimento, de 82 años de edad, le removieron un tumor en el colon en septiembre 2021, aunque no se sabe si la enfermedad se propagó.

Por su parte, Flavia Nascimento comentó que su padre aún no ha entrado en remisión del cáncer de colon y continúa con medicamentos.

Es injusto que la gente diga que está al final de su vida, en cuidados paliativos. Chicos, eso no es cierto. Créanos. No está en cuidados intensivos, está en una habitación normal. No está en riesgo, está en tratamiento