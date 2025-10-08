Cristiano Ronaldo Hace Historia: Se Convierte en el Primer Futbolista Multimillonario del Mundo

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords, incluso fuera del terreno de juego. Según el nuevo Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el delantero portugués se convirtió oficialmente en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, con un patrimonio estimado de 1,400 millones de dólares.

A sus 40 años, el jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita continúa generando cifras históricas. Su contrato actual, valorado en más de 400 millones de dólares, lo posiciona como el deportista mejor pagado del planeta. El acuerdo incluye ingresos no solo por su desempeño en el campo, sino también por derechos de imagen y colaboraciones comerciales.

Bloomberg detalló que la estimación considera sus ganancias acumuladas durante más de dos décadas de carrera, sus inversiones personales y sus lucrativos acuerdos de patrocinio con marcas globales. Todos los cálculos fueron ajustados a tasas impositivas y rendimiento de mercado actual.

¿Qué diferencia tiene Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en ganancias?

Con este nuevo hito, Ronaldo supera ampliamente a su eterno rival Lionel Messi, cuyo patrimonio ronda los 620 millones de libras. A diferencia de muchos atletas retirados, el portugués continúa incrementando su valor neto año tras año, impulsado por su influencia global y su presencia en redes sociales, donde suma más de 600 millones de seguidores.

