Ellos Son los Tres Futbolistas Ganadores del Mundial 2026, Pero en Seguidores en Instagram

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó grandes historias grabadas en el terreno de juego, pero en la era digital, la verdadera revolución se libró en las pantallas de los teléfonos móviles. Más allá de las medallas y los trofeos, tres figuras se consagraron como los monarcas absolutos del crecimiento en redes sociales, atrayendo a audiencias globales de proporciones históricas.

A continuación, te presentamos a los tres grandes triunfadores de Instagram en esta cita mundialista:

1. Vozinha (Cabo Verde)

El guardameta africano de 40 años se convirtió en el fenómeno viral más impactante del torneo. Vozinha pasó de tener apenas 37 mil seguidores a superar los 28.8 millones, una explosión impulsada tanto por su heroísmo en la portería como por su carisma y conmovedora historia personal.

La locura total estalló durante el histórico partido de fase de grupos contra España. En ese encuentro, la humilde selección caboverdiana dio la sorpresa al plantarle cara a la potencia europea para firmar un épico empate 0-0.

Vozinha se vistió de héroe absoluto con atajadas monumentales y, al terminar el duelo, rompió en llanto ante las cámaras de televisión dedicando el resultado a su nación. Ese clip cargado de emoción pura se viralizó de inmediato y desató la simpatía global. El guardameta extendió su leyenda al llevar a tiempos extras a Argentina, en la ronda de 32.