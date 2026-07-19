Futbol

Ellos Son los Tres Futbolistas Ganadores del Mundial 2026, Pero en Seguidores en Instagram

El torneo de la FIFA no solo coronó el éxito deportivo en la cancha, sino que transformó radicalmente el ecosistema digital de tres grandes protagonistas del fútbol.

Vozinha es ganador absoluto al sumar 28.8 millones de seguidores. Foto: APVozinha es ganador absoluto al sumar 28.8 millones de seguidores. Foto: AP

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