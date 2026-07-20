Leandro Paredes y los Futbolistas que Protagonizaron Violento Altercado en la Final del Mundial

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó con la Selección de España proclamándose campeona tras vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, pero el equipo español no pudo celebrar de inmediato, al menos no todos.

El encuentro, disputado en un ambiente de alta intensidad y con la Albiceleste jugando con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández, terminó decidiéndose en la prórroga mediante una anotación de Ferran Torres al minuto 106.

Sin embargo, el festejo ibérico tuvo un cierre tenso sobre el terreno de juego una vez que concluyeron los 120 minutos reglamentarios. Al momento en que el árbitro esloveno Slavko Vinčić decretó el final del partido, los futbolistas españoles que se encontraban en el banquillo saltaron a la cancha para celebrar el título con sus compañeros.

Pero, en ese momento se desató un conato de bronca entre integrantes de ambos planteles, donde la frustración de los argentinos por el resultado generó roces directos antes de que pudiera realizarse la ceremonia protocolaria.

¿Cómo empezó todo?

El incidente principal comenzó cuando Leandro Paredes encaró y empujó al defensor Eric García, quien cayó hacia el césped mientras otros jugadores argentinos se sumaban a los reclamos.

Ante la acción, el mediocampista Gavi acudió a respaldar a su compañero de equipo; pero fue sujetado y derribado por Lisandro Martínez, lo que provocó que los empujones y jaloneos se extendieran, con varios futbolistas arremolinados en la zona.

Leandro Paredes de Argentina. Foto: AFP

Foto: Reuters

La confrontación no pasó a mayores debido a la oportuna intervención de los cuerpos técnicos. Integrantes del staff y colaboradores de la delegación argentina ingresaron al campo para contener a sus jugadores, incluido Paredes, y acompañarlos de forma paulatina hacia el área de vestidores.

Con el terreno despejado, la plantilla española pudo reunirse en los sectores opuestos de la cancha para continuar con las celebraciones de su segunda Copa del Mundo.