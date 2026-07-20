Futbol

Leandro Paredes y los Futbolistas que Protagonizaron Violento Altercado en la Final del Mundial

El triunfo por 1-0 de la selección española en tiempos extras derivó en un conato de bronca tras el pitazo final, con roces entre Paredes, Eric García, Gavi y Martínez.

Se presenta conato de bronca en final del Mundial 2026. Foto: ReutersSe presenta conato de bronca en final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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