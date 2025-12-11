Futbolista de Tigres es Baja Para la Final de Ida Tras Lesión

Esta noche, el Estadio Universitario será sede de un capítulo más en una rivalidad que ha regalado algunos de los duelos más intensos del futbol mexicano: Tigres recibe a Toluca en la final de ida del Apertura 2025, en un enfrentamiento que combina poder ofensivo, historia y cuentas pendientes. El ambiente en Monterrey apunta a una entrada a reventar para un choque que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

Los antecedentes entre estas dos instituciones confirman lo impredecible de su relación en fases definitivas. Todo comenzó en los Cuartos de Final del Clausura 2003, donde Tigres se impuso 4-3. Meses después, en las Semifinales del Apertura 2003, los de la UANL repitieron la dosis con un 2-1. A esto se suman los duelos cerrados de la última década: el 0-0 en la semifinal del Apertura 2014, el triunfo felino 2-0 en el Apertura 2015, y el apretado 2-1 en el Repechaje del Guardianes 2020.

Noticia relacionada: 'Chicharito' Hernández Habla Sobre su Futuro, Luego de su Salida de Chivas: "Vamos por lo Nuevo"

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

Más recientemente, ambos protagonizaron uno de los cruces más vibrantes de los últimos años: los Cuartos de Final del Clausura 2023, donde Tigres superó a Toluca con un espectacular marcador global de 5-4. Sin embargo, el cuadro escarlata tomó revancha en las Semifinales del Clausura 2025, goleando 4-1 y sellando su pase con autoridad, resultado que hoy añade un toque extra de tensión al inicio de esta final.

El duelo en el “Volcán” será determinante para llegar con ventaja a la vuelta, especialmente considerando la manera en que ambos equipos llegan afinados en ataque. Tigres buscará hacerse fuerte en su casa, mientras Toluca confía en sacar un buen resultado en la primera parte de la final.

¿Qué futbolista no jugará la final de ida?

Al margen del partido, una noticia encendió las alarmas en la institución auriazul: el conjunto dirigido por Pizarro no podrá contar con Ozziel Herrera, quien ha sido descartado oficialmente para la final de ida.



Historias destacadas: