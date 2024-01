Fabiano Benítez, hijo del goleador ecuatoriano Christian 'Chucho' Benítez, puso en tela de juicio la versión oficial de la muerte de su famoso padre, ocurrida en Qatar en julio de 2013.

Y es que el ahora joven de 20 años asegura que tiene la manera de probar que el ex goleador de las Águilas del América ¡fue asesinado!

He obtenido documentos donde yo personalmente estoy seguro que a mi papá lo asesinaron. No quiero culpar a nadie, pero estoy seguro de que no fue una muerte natural