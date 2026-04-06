Horarios para Ver los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 en México

La CONCACAF Champions Cup está en su fase definitiva. Solamente quedan ocho equipos con vida en el torneo y cuatro de ellos son mexicanos, quienes disputarán Cuartos de Final. Los clubes que participarán en esta instancia ya conocen a sus rivales y es por eso que en N+ te decimos las fechas y horarios para los partidos de ida. Estos juegos podrían encaminar las respectivas eliminatorias y, tomando en cuenta que los goles de visitante son el criterio de desempate, se espera que los equipos de la Liga MX puedan aprovechar de cara a los partidos de vuelta.

Si aún no sabes a qué hora y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions, te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un detalle de estos partidos.

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Partidos de la Concachampions para el martes 7 de abril

Este martes 7 de abril se jugarán los primeros dos partidos de los Cuartos de Final en la Concachampions, con la presencia de dos equipos mexicanos. Acá te dejamos los horarios para ver en México esos compromisos:

Nashville vs América - 7 de abril - 6:00 pm

LAFC vs Cruz Azul - 7 de abril - 8:00 pm

Para estos partidos, los dos clubes de la Liga MX serán visitantes, por lo que tendrán que buscar anotar al menos un gol para no llegar en desventaja al partido de vuelta.

¿Qué partidos de la Concachampions se juegan el miércoles 8 de abril?

Para el miércoles 8 de abril, la CONCACAF Champions Cup tendrá sus últimos dos partidos de ida en los Cuartos de Final. Toluca y Tigres tendrán actividad, ambos como locales, ante dos de los equipos más peligrosos de la MLS. Estos son los horarios para esos partidos:

Tigres vs Seattle - 8 de abril - 7:00 pm

Toluca vs LA Galaxy - 8 de abril - 9:00 pm

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DB