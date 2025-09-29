Ignacio Ambriz es Anunciado Como Nuevo Técnico de León

Este 29 de septiembre de 2025, mediante un video oficial, se confirmó el regreso de Ignacio Ambriz como director técnico del Club León.

El estratega mexicano vivirá su segunda etapa con La Fiera, equipo al que llevó al campeonato en el Torneo Guard1anes 2020. Después de que León quedara sin técnico tras la salida de Eduardo Berizzo, la directiva decidió volver a contactar a un viejo conocido, recordando su paso entre 2018 y 2021.



Noticia relacionada: ¿A Qué Hora y Dónde Ver el México vs España Sub-20 En Vivo? Segundo Juego del Mini Tri

El debut de Ignacio Ambriz como director técnico de León será el próximo sábado 4 de octubre, cuando el equipo se enfrente a Toluca, club que el propio estratega mexicano dirigió en el pasado.

Video: Marion Reimers Afirma Que Es Triste Que Se Prefiera Ver a Creadores de Contenido Que a Deportistas

Actualmente, León se encuentra en la décimo primera posición de la tabla general con 12 puntos, tras sumar tres victorias, tres empates y cinco derrotas.



Historias destacadas: