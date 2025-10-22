Isaac del Toro Correrá en el Campeonato Nacional Mexicano; ¿En Qué Pruebas Competirá?

Isaac del Toro, el ciclista de UAE Team Emirates, está en casa para competir en el Campeonato Nacional de Ruta 2025, mismo que se celebrará esta semana en la tierra natal del pedalista sensación: Ensenada, Baja California.

Luego de cuatro años de no celebrarse, la carrera mexicana tendrá a los mejores exponentes del ciclismo nacional, incluido Del Toro, quien buscará refrendar su buen paso y darle una victoria más a su escuadra.

A través de las redes oficiales de su equipo, se dio a conocer que el segundo lugar en el Giro de Italia estará en tierras bajacalifornianas para sumarse al pelotón durante las dos pruebas de esta competencia.

¿En qué pruebas estará Isaac del Toro?

UAE Team Emirates señaló que el Torito de Ensenada competirá en la contrarreloj individual masculina Elite, el jueves 23 de octubre.

Mientras que el sábado 25 del mismo mes, Isaac estará en la carrera ruta individual masculina Elite.

Normalmente, la temporada del UAE Team Emirates-XRG habría llegado a su fin el fin de semana pasado con las últimas carreras UCI en Europa; sin embargo, los Nacionales Mexicanos de este año se han organizado en circunstancias excepcionales y extenderán la campaña de 2025 por una semana más.

La escuadra emiratí espera sumar una victoria más a través de los pies de Isaac del Toro. Hasta el momento, el equipo tiene 95 triunfos en la presente campaña, un nuevo récord para cualquier equipo del ciclismo profesional.

Un regreso especial

El escenario no podía ser mejor para Isaac, quien regresa a su tierra natal después de dejar constancia de su poder sobre la bicicleta en Europa. El joven de 21 años se colgó 16 victorias este año, a la espera de vencer en los nacionales.

Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Estoy orgulloso de correr con los colores del UAE Team Emirates-XRG aquí, por fin en casa, y lo daré todo para terminar el año con broche de oro.

Así lo dijo el mexicano para la página oficial de la escuadra emiratí, al tiempo que dijo estar confiado de lo que ocurrirá esta semana en Ensenada.

Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo

Esta prueba nacional es organizada por la nueva Unión Ciclista de México, con el apoyo de la CONADE. Aunque los preparativos fueron de última hora, las carreras están certificadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

