Jordi Alba Anuncia su Retiro: “Ha Llegado el Momento de Cerrar una Etapa en Mi Vida"

Este martes 7 de octubre, Jordi Alba ha decidido poner punto final a una carrera llena de éxitos. El lateral izquierdo del Inter Miami anunció a través de un emotivo video que se retirará del futbol profesional al finalizar la presente temporada. A sus 36 años, el futbolista español cierra una trayectoria que lo consolidó como uno de los mejores defensores de su generación y una leyenda del Barcelona.

“Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. Lo hago con absoluta convicción, plenitud y felicidad”, expresó Alba en su mensaje de despedida, donde agradeció a todos los clubes en los que jugó, desde sus inicios, hasta su consagración en el Valencia, el Barcelona y finalmente el Inter Miami, donde compartió vestidor con Leo Messi y Sergio Busquets.

Noticia relacionada: Everton Ribeiro, Mundialista con Brasil en Qatar 2022, Revela que Padece Cáncer

Video: Antonella confunde a Jordi Alba con Messi, ¡y casi lo besa!

El anuncio llega pocos días después de que Busquets, su inseparable compañero en el Barça y en la Selección Española, confirmara también su retiro al cierre de la temporada. Juntos, marcaron una era dorada tanto en el club catalán como en la Roja, conquistando títulos nacionales e internacionales que quedaron grabados en la historia del futbol mundial.

¿Qué títulos ganó Jordi Alba?

Durante su etapa en el Barcelona, Jordi Alba fue pieza clave en uno de los equipos más dominantes de la historia, con el que ganó seis Ligas, una Champions League, un Mundial de Clubes y múltiples Copas del Rey. Con España, se coronó campeón de la Eurocopa 2012, siendo protagonista con su velocidad, precisión y carácter competitivo.

El Inter Miami, su último club, publicó un mensaje de agradecimiento destacando su liderazgo y profesionalismo desde su llegada a la MLS. “Gracias por todo lo que has dado al futbol”, escribió la institución en redes sociales.

Gracias, Jordi, por dejar tu huella en nuestro club y en el fútbol. 🫶⚽️



🗞️ All the details here: https://t.co/vxjJRjIAYB pic.twitter.com/5LjJYOMhIo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 7, 2025

Alba se despide con serenidad, afirmando que su decisión no fue forzada, sino una conclusión natural de un camino recorrido con pasión y entrega. “El futbol me lo ha dado todo”, aseguró. Así, el legendario lateral pone fin a casi dos décadas de carrera, dejando una huella imborrable en el Barcelona, en la Selección Española y en el futbol mundial.



Historias destacadas: