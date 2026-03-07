Jornada 10: Mazatlán Golea al León y Pumas Vence a Necaxa

La jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzó con la goleada del Mazatlán al León 4 - 2.

Después de 5 derrotas consecutivas en el inicio del torneo y haber estado en el fondo de la tabla, los Cañoneros del Mazatlán lograron ante el León su tercera victoria y llegaron a 10 puntos para ubicarse en la posición 14.

En el estadio El Encanto, Mazatlán, que al finalizar el Clausura 2026, dejará su lugar en la Liga MX al Atlante, derrotó al León, que se quedó con 10 puntos y se ubicó en decimotercer lugar.

El marcador lo abrió para Mazatlán Edgar Bárcenas al minuto 25, Brian Rubio al 38 amplió la ventaja para el cuadro local, pero antes de irse al descanso León por conducto de Ismael Díaz al 44 anotó el primero para los visitantes.

Al minuto 47 Brian Rubio, repitió y anotó el tercero para Mazatlán y Josué Ovalle al 69 anotó otro tanto para el 4-1.

Y antes del término del encuentro, Díber Cambindo al 90+5 descontó para el León, para mover el marcador 4-2.

Necaxa cae ante Pumas

Mas tarde en el estadio Victoria, los Pumas se impusieron como visitantes 1-0 al Necaxa, con destacadas atajadas del portero Keylor Navas y con un gol de Guillermo Martínez al minuto 82.

Con este resultado los universitarios llegaron a 19 puntos y se colocaron en la posición 3 de la tabla.

En tanto que los Rayos del Necaxa se quedaron con 9 unidades en el lugar 16.

Otros partidos

La jornada continúa este sábado con los encuentros entre Querétaro y América, Cruz Azul ante San Luis, Atlás contra Guadalajara, Pachuca frente a Puebla y Tigres vs. Monterrey.

Y el domingo con el partido de Tijuana contra Santos.

