Jugadora Deja al Tigres Femenil por Caso de Acoso; Llega a la Liga de Estados Unidos

El técnico de Tigres femenil, Pedro Losa, informó que la salida de Aaliyah Farmer del club regio al futbol de Estados Unidos se debió a que fue víctima de acoso.

Noticia relacionada: Selene Cortés, Jugadora de Pachuca, Denuncia Acoso en Redes

Losa no abundó en qué tipo de acoso recibió la jugadora nacida en California, pero de ascendencia mexicana, quien estuvo solo un año con las Amazonas. Dijo que la obligación del club fue apoyarla.

Dentro de su proceso hubo una línea roja. Ella no se sintió segura ante situaciones de acoso que se produjeron y nos lo hizo saber

El entrenador dijo que cada día hay jugadoras y mujeres que se sienten acosadas tanto en redes sociales como en otros ámbitos.

Ninguna mujer debe sentirse intimidada, abusada o acosada

La transferencia por tres años de Farmer, de 22 años, al Stars de Chicago, de la Liga Nacional de Futbol Femenino, se confirmó el pasado 3 de febrero.

Palmarés de Farmer

Aaliyah Farmer comenzó jugando con la Universidad del Sur de California, en donde estuvo cuatro temporadas, y ganó un título del torneo interuniversitario Big Ten en 2024.

Noticia relacionada: Presentan Protocolo Contra Acoso Sexual en el Futbol Mexicano

Su carrera profesional la inició en 2025 con los Tigres, donde jugó 24 partidos, 20 de ellos como titular, y ganó el campeonato de la Liga MX femenil en diciembre pasado.

Debutó con la Selección Mexicana femenil en mayo de 2025, vistiendo la casaca nacional en ocho partidos.

Otros casos de acoso

Farmer no es la primera futbolista que denuncia acoso o agresiones dentro del futbol mexicano. Entre los más conocidos están:

En octubre de 2024, Lucía Yáñez dejó al Puebla y regresó a Los Ángeles luego de que le arrojaran piedras a su casa y la acosaran durante los partidos. Ahora está enrolada con el FAS de El Salvador.

En 2023, Scarlett Camberos dejó México y firmó con Angel City de Los Ángeles, luego de sufrir acoso en línea durante un año. Regresó un año después a México para jugar con América.

En 2023, Selene Cortés, jugadora de Tuzas de Pachuca, denunció ser víctima de acoso y amenazas en redes sociales.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ICM