Julián Araujo se Queda Sin Entrenador en Escocia

Julián Araujo no ha tenido los minutos que esperaba durante la presente temporada. Esa fue una de las principales razones que lo llevó a salir del AFC Bournemouth y de la Premier League, rumbo a Escocia, donde hace apenas unos días fue presentado como nuevo refuerzo del Celtic FC.

Noticia relacionada: Julián Araujo Tiene Nuevo Equipo en Europa ¿Dónde Jugará el Mexicano en 2026?

El lateral derecho mexicano, que buscará ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, incluso ya debutó con su nuevo equipo, al cual llegó en calidad de préstamo por lo que resta de la campaña. Sin embargo, la directiva del histórico club escocés ha tomado la decisión de despedir al entrenador Wilfried Nancy, por lo que Araujo se ha quedado sin director técnico. Esto podría representar un nuevo obstáculo para el futbolista, pues tendrá que convencer al nuevo estratega de que merece estar en el terreno de juego.

¿Por qué Celtic FC despidió a Wilfried Nancy?

A través de un comunicado en su sitio web, el Celtic FC anunció la decisión "de rescindir el contrato del entrenador Wilfried Nancy con efecto inmediato". Además de Nancy, el club también despidió a su cuerpo técnico y a Paul Tisdale, quien ha dejado su puesto como Jefe de Operaciones de Futbol. En ese sentido, el comunicado no explica los motivos del despido y no da más detalles sobre el sucesor en el puesto de director técnico.

Wilfried Nancy únicamente pudo dirigir 8 partidos como entrenador del Celtic FC, teniendo una marca de solamente 2 triunfos y 6 derrotas. Su tiempo al frente del equipo duró únicamente 33 días.

¿Cómo le fue a Julián Araujo en su debut en Escocia?

El pasado sábado 3 de enero, Julián Araujo hizo su debut como jugador del Celtic FC en el partido que los enfrentó al Rangers. El mexicano ingresó al minuto 68, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, que cayó en casa 1-3 y ahora están a seis puntos del liderato.

El próximo juego del Celtic será el sábado 10 de enero cuando reciban en casa al Dundee United.

Noticias recomendadas:

DB