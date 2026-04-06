Liga MX: Chivas es el Primer Equipo Oficialmente Clasificado a la Liguilla del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 tiene a su primer equipo clasificado de manera oficial para la Liguilla. A pesar de que aún quedan cuatro jornadas por disputarse, las Chivas ya aseguraron su presencia en los cuartos de final de la Liga MX, pues gracias al empate que rescataron en el Estadio Akron ante los Pumas, el equipo de Guadalajara llegó a 31 puntos en la tabla de posciones, lo cual le asegura terminar entre los primeros ocho.

Actualmente Chivas es el líder del Clausura 2026 y está cuatro puntos por delante de Cruz Azul, que ocupa el segundo lugar de la tabla. Recordemos que para este torneo no habrá Play-In, por lo que únicamente los primeros ocho lugares se clasificarán a la Liguilla y el Rebaño ya confirmó que será uno de esos equipos que participará en la llamada 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

OFICIAL 🚨:@Chivas, bienvenido a la Fase Final del Con México Clausura 2026. 👊



¡El Rebaño es el primer invitado a #LaFiestaDeLaAfición! 🔴⚪️#J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/vMQCIuj8va — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

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Chivas: La mejor ofensiva del Clausura 2026

Las Chivas han tenido una gran actuación en lo que va del torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito parece haber encontrado un estilo de juego que no sólo les da puntos, sino que además tiene encantada a la afición rojiblanca. Y es que en lo que va del certamen han anotado 27 goles, siendo la mejor ofensiva del campeonato. Además, Chivas tiene la mejor diferencia de goles en el torneo, pues solamente han recibido 13 anotaciones, por lo cual su diferencial es de +14.

De esta manera, el equipo rojiblanco ya tiene asegurada su presencia en la instancia de la eliminación directa y ahora, si ganan sus partidos restantes, también podrían afianzar la localía de cara a toda la Liguilla, incluyendo una hipotética final.

Así marcha la tabla de posiciones en el Clausura 2026

Estos son los primeros ocho lugares de la tabla en la Liga MX luego de 13 jornadas jugadas:

Chivas - 31 pts. Cruz Azul - 27 pts. Toluca - 26 pts. Pachuca - 25 pts. Pumas - 24 pts. América - 18 pts. Atlas - 18 pts. Tigres - 17 pts.

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DB