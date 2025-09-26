Manchester United Seguirá de Cerca al Futbolista Mexicano Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

El futbolista mexicano Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana, interesa al Manchester United. Por ello es que los visores del equipo inglés seguirán de cerca las actuaciones del jugador con la Selección Mexicana, durante el Mundial Sub-20 que arranca este sábado en Chile.

Aunque ya se había mencionado con anterioridad que Mora estaba en la mira de varios clubes internacionales, fue este viernes 26 de septiembre que trascendió la versión de que los Red Devils van en serio por el seleccionado tricolor.

México iniciará su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025 el domingo 28 de septiembre ante su similar de Brasil. Hay que recordar que el combinado tricolor está en el llamado “Grupo de la Muerte”, junto con España, Marruecos y los brasileños.

Luego del encuentro contra Brasil, la actividad de la Selección Mexicana en el Grupo C continuará el miércoles 1 de octubre contra España. Y más adelante, el sábado 4 de octubre, se medirá a su similar de Marruecos.

Así que Gilberto Mora, que juega en la Primera División del futbol mexicano con los Xolos de Tijuana, tendrá tres partidos de gran importancia para desplegar su mejor futbol y llenarle el ojo a los cazatalentos del Manchester United.

En caso de que el interés del United prospere, Gilberto Mora seguiría los pasos de Javier “Chicharito” Hernandez, quien es muy recordado por sus actuaciones y algunos de sus peculiares goles con los Red Devils.

No olvidemos que “El Chicharito” fue fichado en el 2010 por el Manchester United, cuando contaba con 22 años de edad. Javier Hernández vistió la camiseta roja durante cuatro años, antes de marcharse al Real Madrid.

Asi que Gilberto Mora puede convertirse en el segundo mexicano que viste el uniforme del Manchester United, sino es que no surge otro equipo que se “robe” a la nueva perla del futbol mexicano.

¿Quién es Gilberto Mora, seleccionado mexicano que interesa al Manchester United?

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, actualmente tiene 16 años. Es centrocampista ofensivo y juega en la Primera División de México con el club Tijuana (Xolos), en el que ha disputado más de 30 partidos oficiales.

Es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, actual entrenador Sub-17 de los Xolos de Tijuana.

El joven debutó con Tijuana el 19 de agosto de 2024, con solo 15 años. Apenas 12 días después, anotó su primer gol profesional, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la historia de la Liga MX

Selección mexicana y Copa Oro

Fue convocado por primera vez al Tricolor en enero de 2025 para la gira sudamericana, debutando con la selección mayor en un amistoso ante el Inter de Porto Alegre.

El 28 de junio de 2025, con 16 años y 257 días, debutó en partido oficial en los cuartos de final de la Copa Oro contra Arabia Saudita, con esto se convirtió en el jugador más joven en hacerlo para México en un torneo oficial.

en los cuartos de final de la Copa Oro contra Arabia Saudita, con esto se convirtió en el jugador más joven en hacerlo para México en un torneo oficial. En la siguiente fase, las semifinales ante Honduras, dio la asistencia decisiva a Raúl Jiménez, cerrando el único gol del partido y llevándose la distinción de “ Jugador del Partido ”.

”. Fue incluido en el Once Ideal de las semifinales , compartiendo cuadro con figuras como Raúl Jiménez, Alexis Vega y Patrick Agyemang.

, compartiendo cuadro con figuras como Raúl Jiménez, Alexis Vega y Patrick Agyemang. Su actuación ha sido elogiada como la “revelación” del torneo y una de las grandes jóvenes promesas del fútbol mexicano, con interés de grandes clubes europeos, como el Barcelona B.

