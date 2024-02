De Peso Pluma a U2: Esta Es la Playlist de Calentamiento de Lionel Messi

La plataforma de streaming Apple Music reveló la playlist que el astro argentino Lionel Messi escucha para prepararse antes de sus partidos, y destaca la amplia variedad de géneros, pasando desde el regional mexicano con Peso Pluma, hasta llegar al rock con U2.

Desde el emblemático pop latino hasta el reggae, Lionel Messi comparte la música que lo conmueve el día de partido.

En la playlist se puede observar una amplia variedad de géneros musicales, como el trap latino de Otra noche en Miami, de Bad Bunny, o la BZRP Music Sessions Vol. 58, de Bizarrap y Young Miko.

También destacan éxitos del reguetón como Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Hawái, de Maluma; I know you want me, de Pitbull; y hasta Ay vamos, de J Balvin.

El regional mexicano también tiene peso importante en la playlist del astro argentino, pues destacan TULUM, de Peso Pluma; Frágil, de Yaritza y su Esencia; Ella baila sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma y No se va, de Grupo Frontera.

En la playlist también se encuentran otras canciones como Vertigo, de U2; Highway to Hell, de AC/DC; Viva la Vida, de Coldplay; DESPECHÁ, de Rosalía; Feel Good Inc., de Gorillaz y Ojitos Lindos, de Bad Bunny.

Con información de N+

OAGL