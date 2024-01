Mexicano Isaac Alarcón Firma Contrato con 49ers y se Mantiene en la NFL

Los San Francisco 49ers, que el domingo disputarán el título de la Conferencia Nacional de la NFL, anunciaron este martes la firma de un contrato de reserva/futuro con el mexicano Isaac Alarcón, exjugador de los Dallas Cowboys.

Isaac reactivará su sueño de debutar en la NFL la próxima temporada con San Francisco, equipo que ha dominado la Conferencia Nacional en los años recientes y que está en la antesala del Super Bowl LVIII.

El contrato de reserva/futuro firmado por el tackle se utiliza para asegurar los derechos de los jugadores.

The #49ers today announced they have signed OL Isaac Alarcon to a Reserve/Future contract.