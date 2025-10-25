“Uno de los Grandes del Futbol”, Mikel Arriola Lamenta Fallecimiento de Manuel Lapuente

El presidente de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, expresó sus condolencias a través de redes sociales:

“Lamento profundamente la partida de Manolo Lapuente, un hombre universal del futbol mexicano. Deja un enorme legado deportivo y familiar, uno de los grandes del futbol. La FMF y la Liga BBVA enviamos nuestras condolencias a su familia, nos unimos a sus oraciones”.

De acuerdo con distintas versiones, señalan que Lapuente falleció a causa de una neumonía que deterioró gradualmente su salud en las últimas semanas.

Lamento profundamente la partida de Manolo Lapuente, un hombre universal del futbol mexicano. Deja un enorme legado deportivo y familiar, uno de los grandes del futbol, la ⁦@FMF⁩ y la ⁦@LigaBBVAMX⁩ enviamos nuestras condolencias a su familia, nos unimos a su oraciones pic.twitter.com/OfLQ1ifInJ — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) October 25, 2025

Muere Manuel Lapuente, Ícono del Fútbol Mexicano y Campeón con Puebla, Necaxa y América

¿Quién fue Manuel Lapuente?

A lo largo de su carrera, Manuel Lapuente dejó una huella imborrable en el futbol nacional. Fue Director Técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, donde el Tricolor fue eliminado en octavos de final, y alcanzó la gloria internacional al conquistar la Copa Confederaciones de 1999, el mayor logro de la selección mayor.

En el futbol de clubes, Lapuente también forjó una trayectoria exitosa, dirigiendo a equipos como Puebla, Necaxa y América, con los que consiguió títulos de liga y consolidó su prestigio como uno de los estrategas más ganadores del país. En total, fue campeón en 11 ocasiones entre torneos nacionales e internacionales.

Su liderazgo, disciplina y visión táctica marcaron a generaciones de futbolistas y técnicos. La comunidad futbolística, clubes y exjugadores han expresado su reconocimiento y pesar por la partida de una verdadera leyenda del balompié mexicano.

Historias recomendadas:

Sigue Aquí En Vivo las Últimas Noticias del Gran Premio de México 2025

Isaac del Toro gana Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada

CLS