Muere Manuel Neri, Entrenador Destacado del Fútbol Americano en México: Esta Es Su Trayectoria
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Manuel Neri fue un referente en el fútbol americano universitario
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Hoy, 20 de marzo de 2026, murió Manuel Neri Fernández, quien era referente del fútbol americano y figura importante en el deporte universitario. En N+ te compartimos su trayectoria.
Manuel Neri dentro del del fútbol americano universitario consiguió un total de siete campeonatos, consolidando su nombre dentro de la élite de este deporte.
De esos títulos, dos los obtuvo como jugador y cinco más como entrenador, por lo que fue una figura importante el la disciplina en distintas etapas del desarrollo competitivo en la Liga Mayor.
Reconocimientos en México y Estados Unidos
Su legado fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Americano en México, donde se honra a las figuras más importantes de este deporte a nivel nacional.
Además, su nombre también figura en la sección mexicana del Pro Football Hall of Fame, ubicado en Canton, Ohio, uno de los recintos más importantes del fútbol americano a nivel internacional.
La carrera de Manuel Neri dejó huella en generaciones de jugadores y entrenadores, en Ciudad Universitaria de la UNAM, recibió un homenaje, donde su nombre quedó ligado de manera permanente a la historia deportiva de la institución.
El ex campo dos, ubicado junto al estadio Roberto Tapatío Méndez, fue nombrado en honor a Manuel Neri Fernández.
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