Muere Manuel Neri, Entrenador Destacado del Fútbol Americano en México: Esta Es Su Trayectoria

Hoy, 20 de marzo de 2026, murió Manuel Neri Fernández, quien era referente del fútbol americano y figura importante en el deporte universitario. En N+ te compartimos su trayectoria.

Manuel Neri dentro del del fútbol americano universitario consiguió un total de siete campeonatos, consolidando su nombre dentro de la élite de este deporte.

Video: Fallece Manuel Neri, Pieza Clave del Futbol Americano en México

De esos títulos, dos los obtuvo como jugador y cinco más como entrenador, por lo que fue una figura importante el la disciplina en distintas etapas del desarrollo competitivo en la Liga Mayor.

Reconocimientos en México y Estados Unidos

Su legado fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Americano en México, donde se honra a las figuras más importantes de este deporte a nivel nacional.

Además, su nombre también figura en la sección mexicana del Pro Football Hall of Fame, ubicado en Canton, Ohio, uno de los recintos más importantes del fútbol americano a nivel internacional.

La carrera de Manuel Neri dejó huella en generaciones de jugadores y entrenadores, en Ciudad Universitaria de la UNAM, recibió un homenaje, donde su nombre quedó ligado de manera permanente a la historia deportiva de la institución.

El ex campo dos, ubicado junto al estadio Roberto Tapatío Méndez, fue nombrado en honor a Manuel Neri Fernández.

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