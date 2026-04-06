¿Nashville vs América Se Puede Ver Gratis? Canal y Cómo Ver los Cuartos de Concachampions 2026

El partido de Nashville vs América se jugará mañana como parte de la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf y para que no te pierdas el encuentro, acá te decimos si se puede ver gratis y qué canal pasa la transmisión en vivo del duelo de la Concachampions 2026.

Luego del empate contra Santos en la Jornada 13 de la Liga MX, las Águilas viajarán a la ciudad de Tennessee en busca de un buen resultado que los acerque a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

De igual forma, Cruz Azul enfrentará al LAFC en los Cuartos de Final y en notas previas te decimos dónde ver el partido de La Máquina y qué clubes de la Liga MX clasificaron a esta instancia y contra quién juega cada conjunto mexicano.

¿A qué hora juega América vs Nashville?

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Nashville y América se jugará mañana 7 de abril a las 6 de la tarde, hora del centro de México, y se disputará en el Geodis Park en la ciudad de Tennessee.

Nuestro camino en Champions Cup continúa.



Ya estamos en Nashville, Águilas. 🦅🔥 pic.twitter.com/4n0PnzsFPq — Club América (@ClubAmerica) April 6, 2026

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Las Águilas consiguieron su pase a los Cuartos de Final luego de eliminar al Philadelphia Union con un marcador global de 2-1 en los Octavos, mientras que en la primera ronda eliminaron al Olimpia.

Por su parte, el Nashville SC accedió a Cuartos de Concachampions 2026 luego de imponerse al Inter Miami en los Octavos de Final, mientras que en la primera ronda se impusieron al Ottawa.

¿Qué canal pasa Nashville vs América gratis?

El partido del América en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf no pasará por ningún canal de la TV Abierta, por lo que la transmisión en vivo no se podrá ver gratis en México.

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Sin embargo, el canal de TUDN sí contará con cobertura de todas las acciones del Nashville vs América en vivo en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, aunque la transmisión solo estará disponible para algunos espectadores.

¿Dónde ver el Nashville vs América en vivo?

El partido de Nashville vs América se podrá ver en vivo a través del canal de TUDN USA, es decir para aquellos aficionados que viven en los Estados Unidos. De igual forma, estará disponible la transmisión online en la app de ViX Premium, aunque solo para espectadores en territorio estadounidense.

❌Aquí no hay amistosos… estos son los cuartos de final de la #ChampionsCup 🏆



💛 @NashvilleSC vs 🦅 @ClubAmerica, rivalidad que saca chispas



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Si vives en México, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido de Nashville vs América en vivo, para que consultes el marcador en directo, las mejores acciones y el resumen del juego de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026.

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